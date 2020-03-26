Войти
В России рассчитывают победить коронавирус за три месяца
соседи
В России рассчитывают победить коронавирус за три месяца
Зеленский пообещал отменить распоряжение о VIP-палатах
резонанс
Зеленский пообещал отменить распоряжение о VIP-палатах

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

соседи
RSS

В Беларуси задержали журналиста, усомнившегося в официальных данных о коронавирусе

281
В Беларуси задержали журналиста, усомнившегося в официальных данных о коронавирусе

Под Минском задержали главного редактора делового онлайн-издания «Ежедневник» Сергея Сацука, сообщает Белорусская ассоциация журналистов.

Вечером 25 марта его допросили в Департаменте финансовых расследований в качестве подозреваемого по уголовному делу в присутствии адвоката. О каком именно деле идет речь, не уточняется.

На сайте «Ежедневника» сообщается, что Сацука заподозрили в получении взятки. Также отмечается, что журналисту пока не предъявили обвинение.

Супруга Сацука Жанна рассказала СМИ, что в отношении ее мужа завели дело по ч.2 ст. 430 УК (получение взятки повторно, либо путем вымогательства, либо группой лиц по предварительному сговору, либо в крупном размере). По ее словам, сейчас журналист находится в изоляторе временного содержания в Минске.

В последнее время Сацук не занимался какими-то громкими темами, сообщила его супруга. Она не знает причину его задержания.

Читайте также: Кабмин предложит Раде сэкономить на спорте, музее Революции Достоинства и патриотическом кино

23 марта, за два дня до задержания, на сайте «Ежедневника» была опубликована статья Сацука под заголовком «Кто сеет панику вокруг коронавируса, президент или сайты и каналы?» В ней главный редактор издания усомнился в достоверности официальных данных белорусских властей о распространении инфекции в стране. Он обратил внимание на данные Минздрава о количестве зараженных (по состоянию на 25 марта в стране зарегистрировали 86 случаев инфицирования), а также на информацию из неофициальных источников о нескольких смертельных случаях от инфекции. Также Сацук напомнил о распоряжении президента Александра Лукашенко, который поручил КГБ разобраться с сайтами и каналами, которые публикуют фейки о смертях от коронавируса в стране. По мнению журналиста, «именно это распоряжение на фоне официально стабильной ситуации в стране дало ясно понять: пора паниковать».

Беларусь, коронавирус
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Четверг, 26 марта 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О кризисе, лекарствах и болезнях

Реагируя на меры ФРС и Госказначейства, фондовые рынки демонстрируют оптимизм - Dow Jones вырос вчера на 11,4%, это самый сильный дневной рост с 1933г. Т.о., мировые денежные власти показывают, что намерены в очередной раз все проблемы «залить баблом».
Иван Крастев
Иван Крастев
ведущий научный сотрудник Института наук о человеке (г. Вена)

Cемь первых уроков глобального коронавирусного кризиса

Мы переживаем странные времена. Не знаем, когда закончится пандемия COVID-19, не знаем, как она закончится, и пока можем только высказывать предположения о её долгосрочном политическом и экономическом воздействии. Пока слишком рано делать выводы о долгосрочном воздействии глобального кризиса, который только начался, но семь первых уроков уже можно назвать.
Виктор Небоженко
Виктор Небоженко
политолог

Справедливость – хорошее лекарство против эпидемии

Эпидемия коронавируса в Украине не в коем случае не должна помешать борьбе с элитной коррупцией, которая многие годы душит экономику и политику страны. Наоборот, пока наши олигархи лениво отбиваются от назойливых приставаний президента Зеленского о материальной помощи Украине, пока чиновники и коррупционеры раздумывают, на чем бы еще заработать, новый Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова может осуществить успешные аресты и открытия уголовных дел.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016