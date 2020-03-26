В Беларуси задержали журналиста, усомнившегося в официальных данных о коронавирусе

Под Минском задержали главного редактора делового онлайн-издания «Ежедневник» Сергея Сацука, сообщает Белорусская ассоциация журналистов.

Вечером 25 марта его допросили в Департаменте финансовых расследований в качестве подозреваемого по уголовному делу в присутствии адвоката. О каком именно деле идет речь, не уточняется.

На сайте «Ежедневника» сообщается, что Сацука заподозрили в получении взятки. Также отмечается, что журналисту пока не предъявили обвинение.

Супруга Сацука Жанна рассказала СМИ, что в отношении ее мужа завели дело по ч.2 ст. 430 УК (получение взятки повторно, либо путем вымогательства, либо группой лиц по предварительному сговору, либо в крупном размере). По ее словам, сейчас журналист находится в изоляторе временного содержания в Минске.

В последнее время Сацук не занимался какими-то громкими темами, сообщила его супруга. Она не знает причину его задержания.

23 марта, за два дня до задержания, на сайте «Ежедневника» была опубликована статья Сацука под заголовком «Кто сеет панику вокруг коронавируса, президент или сайты и каналы?» В ней главный редактор издания усомнился в достоверности официальных данных белорусских властей о распространении инфекции в стране. Он обратил внимание на данные Минздрава о количестве зараженных (по состоянию на 25 марта в стране зарегистрировали 86 случаев инфицирования), а также на информацию из неофициальных источников о нескольких смертельных случаях от инфекции. Также Сацук напомнил о распоряжении президента Александра Лукашенко, который поручил КГБ разобраться с сайтами и каналами, которые публикуют фейки о смертях от коронавируса в стране. По мнению журналиста, «именно это распоряжение на фоне официально стабильной ситуации в стране дало ясно понять: пора паниковать».