В Житомирской области заболели еще два человека

Два новых случая заболевания Covid-19 зарегистрированы в Житомирской области в четверг, это жители городов Бердичев и Малин, сообщил глава Житомирской областной государственной администрации Виталий Бунечко.

«Только что получил информацию о том, что в Бердичеве и Малине обнаружили новые зарегистрированные случаи Covid-19... В обоих случаях определены контактные лица», — написал Бунечко на своей странице в Facebook в четверг вечером.

По его словам, в Бердичеве заболевание установлено у мужчины 1972 г.р. «Перед госпитализацией больному был сделан быстрый тест, который не обнаружил коронавирус. Пациент был госпитализирован 23 марта в инфекционное отделение Бердичевской городской больницы, до этого был на самоизоляции», — рассказал глава обладминистрации.

В Малине коронавирус обнаружен у мужчины 1964 г.р, сообщил чиновник. «Поступил в Малинскую городскую больницу 25 марта, до этого наблюдался у частного семейного врача. На момент обращения к врачу проявления болезни не проявлялись. Из-за ухудшения его состояния направлен в инфекционное отделение», — рассказал Бунечко.