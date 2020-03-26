Кличко сообщил о 7 новых заболевших в Киеве

В четверг в столице зарегистрированы 7 новых случаев заболевания коронавирусом.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Facebook.

«В столице еще возросло количество киевлян, заболевших на COVID-19. И увеличилось до 47-ми человек. Сегодня мы получили от Государственного учреждения „Киевский городской лабораторный центр МЗ Украины“ еще 7 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирус. Заболели 4 женщины в возрасте от 22-х до 39-ти лет, двое мужчин — 48 и 62 лет и десятилетний мальчик. Двое пациентов госпитализированы в Александровской больнице столицы. Пятеро — на самоизоляции, лечатся дома под контролем врачей», — отметил он.

Напомним, что по имеющимся данным в Украине пока обнаружили 169 случаев заболевания на COVID-19, 5 человек погибли, 1 вылечился.