Полиция Киева опровергла информацию об отставке Крищенко

В ГУ Нацполиции Киева опровергли информацию об отставке начальника Андрея Крищенко. Об этом СМИ сообщила спикер полиции столицы Юлия Гирдвилис.

«Нет никакой отставки. У нас руководство не изменилось. Весь руководящий состав полиции Киева и все районные подразделения работают в штатном режиме», — отметила Гирдвилис.

Она не смогла объяснить, как информация об отставке Крищенко могла появиться в СМИ.

«Не знаю, откуда СМИ это взяли, но пока Андрей Крищенко является руководителем», — добавила Гирдвилис.

Андрея Крищенко назначили на должность заместителя главы Нацполиции — начальника Главного управления Нацполиции Киева 15 декабря 2015 года. То есть эту должность он занимает в течение последних шести лет. До этого он возглавлял Главное управление внутренних дел Харькова.