Глава Нацполиции прокомментировал слухи об отставке Крищенко

Начальник ГУ Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко продолжает выполнять обязанности руководителя, решения о его отставке не принималось, заявляет глава Нацполиции Игорь Клименко.

«Решение об отставке не принято, он продолжает выполнять свои обязанности», — сказал Клименко журналистам в пятницу в Киеве.

При этом он подчеркнул, что решение об увольнении замглавы Нацполиции — руководителя Киевского главка принимает министр, соответственно этот вопрос находится в компетенции главы МВД.

Как передает «Интерфакс-Украина», Крищенко не присутствовал в пятницу на координационном совещании руководителей правоохранительных органов, в то время как ранее делал это постоянно.

Ранее в СМИ распространилась информация о том, что Крищенко подал в отставку.