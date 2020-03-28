Зеленский сообщил, что говорил с МВФ о реструктуризации долгов

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что во время переговоров с Международным валютным фондом поднимал вопрос о реструктуризации долгов и переносе сроков выплаты, но пока не получил ответа.

«О реструктуризации долгов и переносе сроков мы также говорили. Я еще не получил ответа», — рассказал он журналистам в пятницу после заседания фракции «Слуга народа».

До этого президент Украины сообщил, что после выполнения условий МВФ по принятию закона о рынке земли и о невозврате неплатёжеспособных банков экс-владельцам Украина в течение 15 дней получит первый быстрый транш на $2 млрд сразу в бюджет страны.