Депутат Запорожского облсовета заболел коронавирусом

У депутата Запорожского облсовета Геннадия Фукса медики диагностировали коронавирус, находится в больнице.
«Друзья! Вынужден сообщить Вам, что несмотря на то, что я максимально старался соблюдать карантин, врачи диагностировали у меня заболевание на коронавирус COVID-19. Прохожу сейчас курс лечения в больнице», — написал он на своей странице в Фейсбук в субботу.
Депутат отметил, что коронавирус это всего лишь болезнь, которая лечится.
«Убежден, что из этого сложного испытания все мы выйдем более сильными, ответственными и умеющими ценить то, что действительно важно в жизни», — подчеркнул Фукс.
Также он поблагодарил врачей, которые которые ему и другим пациентам оказывают постоянную помощь. «Также (благодарен — Ред.) всем родным, друзьям и знакомым, которые выражают мне свою поддержку», — добавил депутат.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016