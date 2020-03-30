Новые случаи коронавируса зафиксированы у жителей Кривого Рога и Новомосковска

В Днепропетровской области лабораторно подтверждены два новых случая коронавирусной болезни: COVID-19 выявили у жителей Кривого Рога и Новомосковска, сообщается на сайте Днепропетровской областной государственной администрации.

«В области обнаружили два новых случая коронавируса. Еще 11 тестов показали отрицательный результат», — сообщил глава ОГА Александр Бондаренко.

По его словам, госпитальные базы в области обеспечиваются оборудованием, тестами, средствами защиты, а в понедельник из Киева ожидается второй медицинский груз — с масками, респираторами, защитными костюмами для врачей.

Как отмечается в сообщении, всего в области зарегистрировали восемь случаев COVID-19.

Как сообщалось, в Украине по состоянию на 10:00 понедельника зафиксировано 480 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции Covid-19, из них 10 летальные, шесть человек выздоровели.

О первом случае заражения коронавирусной инфекцией в Кривом Роге стало известно 25 марта. 61-летняя женщина заразилась в Киеве от приехавшей из-за границы дочери и еще с 23 марта находилась в инфекционной больнице.