В Антарктиде побит температурный рекорд

На российской антарктической станции «Восток» полярники зафиксировали самую низкую минимальную температуру марта с 1982 года, —75,3 °С. Об этом пишет прес-служба Арктического и Антарктического научно-исследовательского института Росгидромета.

«В последнее время на станции установилась крайне низкая температура воздуха. На прошедшей неделе была зафиксирована самая низкая минимальная температура для марта с 1982 года, которая составила минус 75,3 градуса», — говорится в сообщении.

Ранее в Антарктиде ввели ограничение на посещение станций, российским полярникам запретили ездить к коллегам, в том числе иностранным.

Всего в Антарктиде работает около 90 станций, в том числе около 50 круглогодичных.