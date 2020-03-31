Болгария откладывает присоединение к зоне евро

Болгария отложит начало процесса присоединения к Европейскому механизму обменных курсов (ERM-II) и к Европейскому банковскому союзу, что является первым этапом на пути вступления страны в еврозону, из-за коронавируса COVID-19.

Об этом заявил глава болгарского Центробанка Димитар Радев, сообщает SeeNews.

«Вступление Болгарии в Европейский механизм обменных курсов (ERM-II), что является обязательным условием для вступления в еврозону, и Европейский банковский союз может затянуться до 2021 года из-за глобального кризиса, вызванного коронавирусом», — говорится в сообщении.

По словам Радева, временные рамки для «этого первого шага больше не являются реалистичными».

«Это не значит, что работа над этим вопросом должна прекращаться», — отметил он, добавив, что, если политики и институты будут продолжать работать над предотвращением распространения COVID-19, отсрочка до следующем году не будет фатальной.

В прошлом месяце вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис заявил, что Болгария готовится к вступлению в ERM II, но начальная дата, назначенная на апрель, может быть перенесена на несколько месяцев.