Минфин в очередной раз не стал проведить аукционы по размещению ОВГЗ

Министерство финансов Украины, по результатам проведенных в ходе веб-конференции консультаций с первичными дилерами, отказалось от проведения во вторник, 31 марта, аукционов по размещению облигаций внутреннего госзайма.

«Дальнейшие аукционы будут осуществляться в соответствии с графиком с учетом спроса и конъюнктуры рынка», — сообщается на сайте Минфина.

Как сообщалось, две предыдущих недели Минфин размещал только валютные облигации, объявляя, а затем отменяя аукционы по продаже гривневых бумаг.

Еще неделей ранее — 10 марта — первичные аукционы также были отменены. Как и на этой неделе это должны были быть первые аукционы после смены министра финансов: в начале марта им вместо Оксаны Маркаровой стал Игорь Уманский, а 30 марта его на этом посту сменил Сергей Марченко, несколько лет назад занимавший должность заместителя министра финансов.