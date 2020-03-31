Кабмин сменил исполняющего обязанности президента «Энергоатома»

Правительство назначило и.о. президента ГП «НАЭК «Энергоатом» генерального директора ЗАЭС Петра Котина.

Об этом говорится в распоряжении КМУ от 29 марта 2020 г. № 361-р «О временном возложении исполнения обязанностей президента Государственного предприятия «Национальная атомная энергогенерирующая компания „Энергоатом“ на Котина П. Б.»

"Возложить временно, до назначения в установленном порядке президента Государственного предприятия «Национальная атомная энергогенерирующая компания «Энергоатом», исполнение обязанностей президента указанного предприятия на генерального директора обособленного подразделения «Запорожская атомная электростанция» Государственного предприятия «Национальная атомная энергогенерирующая компания „Энергоатом“ Котина Петра Борисовича», — говорится в документе.

Другим распоряжением правительство прекратило временное исполнение обязанностей президента НАЭК Павла Павлишина.

Как сообщалось, 27 ноября правительство уволило президента НАЭК Юрия Недашковского. Вместо него исполнять обязанности руководителя компании назначили директора Ривненской АЭС Павла Павлышина.

3 марта Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства объявило конкурсный отбор на должность президента ГП «НАЭК «Энергоатом».

По данным СМИ, Павлишин написал заявление о прекращении обязанностей и.о. председателя по собственному желанию.