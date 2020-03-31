В Грузии из-за коронавируса запретили продажу алкоголя

Правительство Грузии с 31 марта и до окончания чрезвычайного положения запретило продажу алкогольных напитков, включая вино и пиво. Об этом говорится в постановлении правительства, опубликованном на сайте местного Кабмина.

«На время чрезвычайного положения запрещается функционирование предприятий по реализации спиртных напитков и пива, а также вина и других алкогольных напитков виноградного происхождения», — сказано в документе, опубликованном во вторник на сайте правительства.

Предприятия общественного питания в стране должны работать только на вынос или в режиме доставки, решило правительство.

Чрезвычайное положение в Грузии было введено 21 марта, когда президент Саломе Зурабишвили подписала соответствующий указ. Режим ЧС продлится месяц — с 21 марта по 21 апреля. Он предусматривает ограничения на воздушные и сухопутные перевозки, привлечение к ответственности всех нарушивших правил карантина, а также запрет на мероприятия с участием более 10 человек. Кроме того, в условиях чрезвычайной ситуации правительство Грузии сможет при необходимости «ограничить право на собственность в целях карантина или изоляции», а также «обязать осуществлять конкретную деятельность частные организации и бизнес структуры».

Первый случай заражения коронавирусом в Грузии выявили в конце февраля. Заболевшим оказался гражданин Грузии, который до этого побывал в Иране. Число инфицированных коронавирусом COVID-19 в Грузии на 31 марта составило 110 человек.