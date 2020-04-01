Нацбанк потратил в марте на поддержку гривны более $2 млрд

Национальный банк Украины в марте купил на межбанковском валютном рынке $264 млн и продал – $2,454 млрд, тогда как в феврале регулятор купил – $734 млн, продал – $45 млн, свидетельствует статистика центробанка.
Согласно ей, без учета интервенции НБУ 31 марта, регулятор купил $50 млн и продал $662,5 млн с выбором лучшей цены купли-продажи, а в рамках интервенций по единому курсу – купил $150 млн, продал $1,521 млрд. Кроме того, на валютных аукционах НБУ продал $270,1 млн.
В целом с начала года, с учетом вторника, 31 марта, Нацбанк купил в резервы $1,346 млрд, продал – $2,748 млрд для сглаживания чрезмерных колебаний национальной валюты, свидетельствуют данные регулятора.
Как сообщалось, с 10 по 26 марта курс гривни на межбанке упал с 24,995 грн/$1 до рекордных с января 2019 года 28,21 грн/$1. С 27 по 30 марта нацвалюта на колебалась около отметки 28 грн/$1, после чего, 31 марта, укрепилась до 27,6 грн/$1.
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