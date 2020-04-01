В НБУ пргнозируют рост дефицита госбюджета до 8%

Краткосрочное увеличение дефицита государственного бюджета является инструментом преодоления последствий экономического кризиса и не несет в себе угрозы для макрофинансовой стабильности.
Об этом, как сообщает Экономическая правда, заявил заместитель главы правления НБУ Дмитрий Сологуб во время онлайн-конференции, организованной Европейской бизнес ассоциацией.
«Расчеты правительства показывают рост дефицита государственного бюджета в 2020 году с 2% до 8%. Да, это значительный рост, но затем экономика восстановится. Краткосрочный рост дефицита бюджета на один год не является большой проблемой», — сообщает Сологуб.
По его словам, по сравнению с другими развивающимися странами, с точки зрения бюджета в Украине не такая плохая ситуация.
«У нас есть доступ к помощи от других доноров, не нужно вести долгих переговоров. Нужно сделать то, что давно нужно было сделать, и получить доступ к финансированию», — объясняет он.
Также по словам Сологуба соотношение госдолга к ВВП может увеличиться до 70%.
«Соотношение госдолга к ВВП может увеличиться с 50% до 60-70%. Если в следующем году экономика вернется к росту, то это он может составить 10 процентов, а реальный — 3 процента. Тогда мы вернемся к снижению соотношения госдолга к ВВП », - резюмирует топ-менеджер НБУ.
Напомним, 30 марта Верховная Рада не приняла законопроект № 3279 о внесении изменений в закон «О Государственном бюджете Украины на 2020 год», который предусматривал увеличение дефицита.
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