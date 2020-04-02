В ООН считают, что закон об амнистии майдановцев мешает расследованию

Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине (ММПЧУ) предоставила отчет, где выписаны рекомендации по расследованию «дел Майдана», среди которых указано, что закон «об амнистии участников Евромайдана» мешает расследованию убийств правоохранителей во время массовых протестов в Киеве в ноябре 2013г — феврале 2014г и должен быть отменен.
Среди препятствий эффективному расследованию в отчете Мониторинговой миссии ООН указаны неукомплектованность судов следственными судьями, которые выдавали бы разрешение на проведение следственных действий, в том числе и экспертиз, неотстранение от должностей ряда высокопоставленных сотрудников МВД, неукомплектованность и недостаток финансирования учреждений судебных экспертиз, а также так называемый «закон о неприкосновенности», который делает невозможным расследование убийств правоохранителей.
В своих рекомендациях правительству Украины, помимо должного материального и финансового обеспечения следственных действий по делам убийств на Майдане, ММПЧУ ООН также отмечает необходимость обеспечения непредвзятого и объективного расследования всех убийств, совершенных во время протестов осенью 2013 — зимой 2014гг, обеспечение явки в суд подозреваемых и обвиняемых, освобожденных из-под стражи, обеспечение отсутствия безосновательных задержек в судебных процессах по делам Майдана, а также отмену «закона о неприкосновенности».
Еще одной рекомендуемой законодательной инициативой от Миссии ООН стало изменение процедуры заочного производства, когда приговор сможет быть полностью пересмотрен после задержания обвиняемого.
В свою очередь в ООН призвали международное сообщество обеспечить должное рассмотрение экстрадиционных запросов украинских правоохранителей по делам Майдана, а также предоставить техническую и правовую помощь следствию.
В отчете Мониторинговая миссия отмечает, что в расследовании 98 убийств, отсутствует прогресс в процессах расследования об убийствах 43 человек.
В Государственном бюро расследований опубликовали документ на своем сайте и подчеркнули, что будут руководствоваться рекомендациями ММПЧУ ООН при расследовании «дел Майдана».
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016