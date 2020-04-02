Войти
Лукашенко переживает, что короновирус могут использовать для передела мира
соседи
Лукашенко переживает, что короновирус могут использовать для передела мира
Трамп усилит борьбу с наркокартелями из-за пандемии
позиция
Трамп усилит борьбу с наркокартелями из-за пандемии

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

резонанс
RSS

В ООН считают, что закон об амнистии майдановцев мешает расследованию

2179
В ООН считают, что закон об амнистии майдановцев мешает расследованию

Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине (ММПЧУ) предоставила отчет, где выписаны рекомендации по расследованию «дел Майдана», среди которых указано, что закон «об амнистии участников Евромайдана» мешает расследованию убийств правоохранителей во время массовых протестов в Киеве в ноябре 2013г — феврале 2014г и должен быть отменен.

Среди препятствий эффективному расследованию в отчете Мониторинговой миссии ООН указаны неукомплектованность судов следственными судьями, которые выдавали бы разрешение на проведение следственных действий, в том числе и экспертиз, неотстранение от должностей ряда высокопоставленных сотрудников МВД, неукомплектованность и недостаток финансирования учреждений судебных экспертиз, а также так называемый «закон о неприкосновенности», который делает невозможным расследование убийств правоохранителей.

В своих рекомендациях правительству Украины, помимо должного материального и финансового обеспечения следственных действий по делам убийств на Майдане, ММПЧУ ООН также отмечает необходимость обеспечения непредвзятого и объективного расследования всех убийств, совершенных во время протестов осенью 2013 — зимой 2014гг, обеспечение явки в суд подозреваемых и обвиняемых, освобожденных из-под стражи, обеспечение отсутствия безосновательных задержек в судебных процессах по делам Майдана, а также отмену «закона о неприкосновенности».

Еще одной рекомендуемой законодательной инициативой от Миссии ООН стало изменение процедуры заочного производства, когда приговор сможет быть полностью пересмотрен после задержания обвиняемого.

В свою очередь в ООН призвали международное сообщество обеспечить должное рассмотрение экстрадиционных запросов украинских правоохранителей по делам Майдана, а также предоставить техническую и правовую помощь следствию.

Читайте также: 95% жертв коронавируса в Европе это люди старше 60 лет

В отчете Мониторинговая миссия отмечает, что в расследовании 98 убийств, отсутствует прогресс в процессах расследования об убийствах 43 человек.

В Государственном бюро расследований опубликовали документ на своем сайте и подчеркнули, что будут руководствоваться рекомендациями ММПЧУ ООН при расследовании «дел Майдана».

ООН, права человека, Майдан, ММПЧУ
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Четверг, 2 апреля 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

Рынок земли: выбор между Северной Кореей и Замбией?

Реформа земли привела к разным результатам в странах Азии. Она принесла пользу Японии, Южной Корее, так как там она запускала с четкой задачей преодоления безработицы, бедности на селе. И потому все делалось для создания мелкого фермерства. И, с другой стороны, Филиппины и Индонезия, где реформа запускалась без решения определенных задач и целей, лишь «аби було» и привела к концентрации земли у крупных латифундистов, бедности и безработице.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О последствиях «вертолетных триллионов»

Щедро разбрасываемые деньги поступят в реальную экономику в ближайшие 2-3 месяца. Эти триллионы поступят при шоке предложения и проблемах в логистике. Думаю, что сейчас даже представить невозможно силу инфляционного давления к середине года в США.
Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Кого должно поддержать государство в кризис

Поддерживать за счет имеющихся скромных ресурсов нужно людей, которые по-настоящему нуждаются, и предприятия, являющиеся перспективными в плане соответствия современным технологическим тенденциям.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016