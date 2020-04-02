Лукашенко снова заговорил о создании единой валюты с Россией

Минск не против единой валюты с Россией в рамках Договора о создании Союзного государства. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью МТРК «Мир», которое опубликовано на сайте главы белорусского государства.

По его словам, Беларусь не отказывается ни от одного из пунктов Договора о создании Союзного государства с Россией.

«Возьмем самый серьезный пункт, который сегодня обсуждается — единая валюта. Мы не против, но только это должна быть нейтральная валюта. Не белорусский рубль, не российский», — сообщил Лукашенко.

Президент Беларуси отметил, что вопрос даже не в том, какой именно будет валюта, а в том, где будет расположен эмиссионный центр и кто будет им управлять. «Это будет на равных или, поскольку Россия большая, она будет управлять своим рублем, а мы свой ликвидируем и к ним присоединимся?» — задался вопросом Лукашенко.

По его словам, Беларусь уже проходила этот путь в первые годы после распада СССР, когда страну «выкинули из рублевой зоны». После введения в России новых рублей, Минск был вынужден «рисовать «зайчики». Лукашенко пояснил, что не хочет этого повторять.

Напомним, что договор о создании Союзного государства был подписан Москвой и Минском еще в 1999 году. Он предполагает интеграцию экономик двух стран.