В городах Саудовской Аравии начали вводить комендантский час

Власти Саудовской Аравии в рамках мер по борьбе с распространением коронавируса приняли решение ввести комендантский час в районе Эт-Таиф на западе королевства (провинция Мекка), а также в районе Эль-Катиф и городе Даммам на востоке страны (провинция Эш-Шаркия). Об этом в пятницу сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на саудовское министерство внутренних дел.
По сведениям телеканала, мера вступает в силу в пятницу в три часа дня и будет действовать до особого распоряжения. Жителям разрешается покидать свои дома только в случае крайней необходимости. Ограничения не будут распространяться на работников жизненно значимых служб и отраслей.
В четверг в целях сдерживания пандемии 24-часовой комендантский час был введен в священных дня мусульман городах Мекка и Медина. Въезд и выезд из городов запрещены. Жителям разрешается передвигаться только в пределах района проживания, но исключительно по крайней необходимости (для получения неотложной медицинской помощи и покупки продуктов) и в строго отведенное время — с шести часов утра до трех часов дня.
По последним данным, общее число инфицированных в королевстве достигло 1885, поправились 328 человек, зафиксирован 21 летальный исход.
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