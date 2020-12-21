Саудовская Аравия закрыла границы из-за нового штамма коронавируса

Власти Саудовской Аравии временно закрыли въезд в страну и приостановили международное авиасообщение в связи с распространением нового штамма коронавируса. Об этом со ссылкой на представителя МВД королевства сообщило госагентство SPA.
Новые ограничения будут действовать до тех пор, «пока не прояснится информация о природе этого вируса». Пока они введены на одну неделю с возможностью продления.
Власти Саудовской Аравии ввели следующие ограничения:
О том, что в Великобритании обнаружили новый тип коронавируса, из-за которого темпы распространения заболевания в некоторых регионах страны подскочили, 14 декабря сообщил глава местного Минздрава Мэтт Хэнкок. По словам премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, этот тип коронавируса может быть на 70% более заразным.
Новую версию вируса обнаружили и в ряде других стран. В ЮАР ее связали с возникновением второй волны заболеваемости. По словам министра здравоохранения страны Звели Мхизе, в больницу стали попадать больше молодых пациентов без сопутствующих заболеваний, но в критическом состоянии из-за COVID-19.
Кроме того, Всемирная организация здравоохранения обнаружила новый тип штамма коронавируса в Дании, Нидерландах и Австралии. В ней отметили, что хоть мутация и привела к большей заразности, вирус не стал смертоноснее. Помимо этого, пока нет научных доказательств, что новый штамм иначе реагирует на вакцины. Позже его также обнаружили в Италии.
На фоне новости о распространении в Великобритании нового штамма коронавируса ряд стран временно прекратили авиасообщение с королевством. Среди них Нидерланды, Бельгия, Германия, Италия, Австрия, Болгария и Турция.
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