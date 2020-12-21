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Саудовская Аравия закрыла границы из-за нового штамма коронавируса

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Саудовская Аравия закрыла границы из-за нового штамма коронавируса

Власти Саудовской Аравии временно закрыли въезд в страну и приостановили международное авиасообщение в связи с распространением нового штамма коронавируса. Об этом со ссылкой на представителя МВД королевства сообщило госагентство SPA.

Новые ограничения будут действовать до тех пор, «пока не прояснится информация о природе этого вируса». Пока они введены на одну неделю с возможностью продления.

Власти Саудовской Аравии ввели следующие ограничения:

  • они приостановили международное авиасообщение. Рейсы, которые уже прибыли в королевство из-за границы, смогут покинуть страну;
  • временно закрыли сухопутные и морские границы;
  • граждане, которые вернулись из одной из европейских стран или любого государства, где появился новый штамм коронавируса, должны уйти на двухнедельную самоизоляцию, сдать тест на COVID-19 и затем проходить его каждые пять дней;
  • тестирование также обязательно для тех, кто в течение последних трех месяцев вернулся из Европы или страны, в которой появился новый штамм коронавируса.

О том, что в Великобритании обнаружили новый тип коронавируса, из-за которого темпы распространения заболевания в некоторых регионах страны подскочили, 14 декабря сообщил глава местного Минздрава Мэтт Хэнкок. По словам премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, этот тип коронавируса может быть на 70% более заразным.

Новую версию вируса обнаружили и в ряде других стран. В ЮАР ее связали с возникновением второй волны заболеваемости. По словам министра здравоохранения страны Звели Мхизе, в больницу стали попадать больше молодых пациентов без сопутствующих заболеваний, но в критическом состоянии из-за COVID-19.

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Кроме того, Всемирная организация здравоохранения обнаружила новый тип штамма коронавируса в Дании, Нидерландах и Австралии. В ней отметили, что хоть мутация и привела к большей заразности, вирус не стал смертоноснее. Помимо этого, пока нет научных доказательств, что новый штамм иначе реагирует на вакцины. Позже его также обнаружили в Италии.

На фоне новости о распространении в Великобритании нового штамма коронавируса ряд стран временно прекратили авиасообщение с королевством. Среди них Нидерланды, Бельгия, Германия, Италия, Австрия, Болгария и Турция.

 

Саудовская Аравия, коронавирус
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