Корогодский собрался застроить элитным жильем холмы возле НСК «Олимпийский»

На Черепановой горе возле НСК «Олимпийский» в Киеве может появиться многоэтажный жилой комплекс «Red Line», в котором также предусмотрены гостиничные апартаменты.
Об этом сообщает издание «Хмарочос».
Отмечается, что рендеры застройки этой территории были обнародованы на странице Real Estate Market Awards, архитектурного конкурса по жилой и коммерческой недвижимости.
По словам проектировщиков архитектурной студии büro A24D, решение этого комплекса было сформировано «стремлением закрыться от шума центра города и при этом максимально насладиться его красотой».
При этом, площадь строительства — более 200 тысяч квадратных метров. Территория ЖК будет закрытой и будет состоять из 11 домов — от 8 до 23 этажей, объединенных общим стилобатом.
На стилобате архитекторы предложили создать «17 различных зон для отдыха и игр», в частности, спортивное поле, детскую площадку и прогулочную террасу со смотровыми площадками.
Гостиничные апартаменты планируют разместить на первых 8 этажах нескольких домов. А для самых богатых инвесторов проектировщики предлагают трех- и четырехуровневые пентхаусы.
Подчеркивается, что заказчик проекта — компания «Интерспорт» бизнесменов Александра Меламуда и Гарика Корогодского, которым также принадлежит киевский ТРЦ Dream Town.
Отмечается, что в 2007 году «Интерспорт» арендовала этот участок на 15 лет.
Как пишет «Хмарочос», сначала планировалось строительство спортивно-развлекательного комплекса с крытым 50-метровым бассейном и жилыми помещениями для спортсменов. В 2018 году компания как раз для него получила разрешение на проектирование от Департамента градостроительства и архитектуры.
Также отмечается, что осенью прошлого года ООО «Интерспорт» пыталась получить в ГАСИ разрешение на строительство комплекса, однако получила отказ.
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