ДНР обещает допустить к украинским пленным родственников

Власти непризнанной Донецкой народной республики (ДНР) готовы разрешить допуск к удерживаемым в «республике» лицам их родственников. Об этом в пятницу заявила «уполномоченный по правам человека в ДНР» Дарья Морозова.

«Исходя из гуманитарных соображений, власти ДНР готовы организовать допуск к восьми удерживаемым лицам их родственников, проживающих на территории Украины», — цитирует омбудсмена Донецкое агентство новостей, подконтрольное сепаратистам.

Морозова также призвала украинскую сторону «пересмотреть свое отношение к взятым на себя обязательствам».

«В который раз меня поражает цинизм Киева, представители которого так часто приходят к власти под лозунгами важности возвращения удерживаемых лиц домой, а затем, достигнув желаемого, так легко готовы отказаться от своих людей», — заявила она.

Ранее Морозова сообщила, что Киев в ходе переговоров контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 27 марта якобы отверг предложение ДНР провести обмен пленными по формуле «10 на 8».