В Новом Орлеане из-за коронавируса переполнены морги

Морги города Новый Орлеан (штат Луизиана) переполнены и больше не принимают тела умерших от заболевания, вызываемого новым коронавирусом. Об этом сообщила в субботу телекомпания CNN со ссылкой на мэра Нового Орлеана Латою Кантрелл.
«Морги больше не способны забирать и хранить их, так как переполнены. Мне пришлось просить федеральное правительство предоставить дополнительные рефрижераторы, чтобы мы могли позаботиться о тех, кто отправился к богу, но не обрел заслуженного покоя», — приводит телекомпания слова мэра.
Президент США Дональд Трамп ранее назвал Луизиану следующим потенциальным эпицентром COVID-19 после штатов Нью-Йорк и Нью-Джерси.
Согласно данным, размещенном в Twitter Кантрелл, в Луизиане подтверждены 12 496 случаев заболевания, вызываемого новым коронавирусом, и смерть 409 инфицированных. В Новом Орлеане зафиксированы 3 966 случаев заражения и 153 смерти.
США вышли на первое место в мире по числу случаев заражения коронавирусом. По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 311,5 тыс. случаев заражения коронавирусом. 8 488 инфицированных умерли, выздоровели 14 786 человек.
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