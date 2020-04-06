Экономисты МВФ сообщили о подъеме экономической активности в Китае

Меры, направленные на сдерживание распространения нового коронавируса, привели к началу восстановления экономической активности в КНР. Такой вывод содержится в опубликованной в понедельник статье экономистов Международного валютного фонда Гиты Гопинат, Джона Блюдорна и Дамиано Сандри.
«Производственная активность на развивающихся рынках резко сокращается, но в Китае наблюдается ее умеренное восстановление», — отмечают они. «Восстановление в Китае, хоть и ограниченного масштаба, воодушевляет. Оно говорит о том, что меры сдерживания могут позволить успешно контролировать ситуацию с эпидемией и заложить основу для возобновления экономической активности», — убеждены в МВФ.
«Однако существует очень большая неопределенность по поводу дальнейшего развития ситуации с пандемией, и нельзя исключать возобновления распространения коронавируса в Китае и других странах», — предупредили специалисты.
В статье подчеркивается, что пандемия привела к рецессии в мировой экономике. «В 2020 году она будет хуже, чем при мировом финансовом кризисе», — убеждены экономисты. Они отметили также, что «экономические последствия пандемии уже начинают сказываться на Соединенных Штатах с беспрецедентной степенью и скоростью». «За последние две недели марта почти 10 млн человек в США подали заявки на получение пособий по безработице», — напомнили в МВФ.
Ранее директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева заявила, что мировая экономика вступила в период спада из-за пандемии нового коронавируса. По ее словам, эта рецессия намного хуже, чем глобальный финансовый кризис.
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