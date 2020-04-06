Туристический сектор Италии может не досчитаться €120 млрд из-за коронавируса

Потери туристического сектора Италии от распространения нового коронавируса могут достигнуть порядка €120 млрд к концу 2020 года. С такой оценкой в понедельник выступил президент профильной ассоциации Confturismo Лука Патане.
«Из почти €200 млрд общего оборота, который генерирует туристическая отрасль — в виде прямых доходов и косвенного влияния на другие сектора экономики, — менее пессимистичные прогнозы указывают на потерю порядка 60% начиная с нынешнего момента и до конца года», — приводятся его слова в опубликованном заявлении Confturismo. Патане также отметил, что в период с марта по май отрасль не досчитается более 30 млн туристов.
Общее число инфицированных в Италии с начала эпидемии достигло почти 130 тыс., из которых свыше 15,8 тыс. скончались, более 21 тыс. излечились.
С 10 марта в Италии действуют карантин и ограничения передвижения. Многие компании перевели свой персонал на режим удаленной работы. Закрыты школы, магазины (за исключением продуктовых и аптек), рестораны и бары, спортивные залы, развлекательные заведения и учреждения культуры. Кроме того, закрыты все предприятия, занимающиеся производством предметов не первой необходимости. При этом людям запрещено удаляться пешком от дома на расстояние более 200 м, в том числе для прогулки с собаками. С детьми гулять разрешено, но не рекомендуется. Занятия спортом и пробежки запрещены. Для любого выезда нужно заполнять специальную форму с объяснением весомых причин выхода из самоизоляции. За нарушение карантина или предоставление ложной информации предусмотрены штрафы от €400 до €3 тыс.
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