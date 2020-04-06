В Италии вновь растет число смертей от коронавируса

Число умерших после заражения коронавирусом в Италии за последние сутки вновь возросло до 636 после 525 накануне. Такие данные содержатся в распространенной в понедельник сводке Департамента гражданской защиты.
Количество зарегистрированных заразившихся возросло почти на 2 тыс. по сравнению с воскресеньем — до 93 187 человек. Число излечившихся достигло 22 837.
Общее число заразившихся с начала эпидемии, включая излечившихся и умерших, составило 132 547. Накануне сообщалось о 128 948 случаях.
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