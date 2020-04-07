В Украине обсервацию будут контролировать не только через смартфон

Приложение «Дій вдома» собирается мониторить состояние украинцев и как они придерживаются режима карантина, а тем, у кого нет смартфона — будут звонить.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram.

«Для тех, у кого нет смартфонов, будет сформирована команда, небольшой колл-центр, который будет прозванивать людей, интересоваться состоянием здоровья, понимать потребности. Таких ситуаций сейчас предположительно меньше 5%», — заявил он.

Также, добавил Федоров, рассматриваются возможности заказа доставка продуктов и лекарств домой.

Министр отметил, что в данном инструменте в первую очередь видит возможность мониторить ситуацию, собирать статистику, данные для принятия управленческих решений правительством.

Как сообщалось, Минцифра создала приложение «Дій вдома», цель которого — мониторить соблюдение процесса самоизоляции для тех, кто вернулся из-за границы сейчас, тех, кто лечится дома, тех, у кого есть подозрения на коронавирус, близкие контакты заболевших.

Контролировать людей на самоизоляции будут посредством случайных проверок со снятием данных геолокации и FaceID.