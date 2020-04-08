В ДНР заявили, что согласовали обмен пленными с Украиной

Обмен пленными между Донецком и Киевом пройдет до пасхальных праздников по формуле «10 на 8». Об этом, как передают российские СМИ, сооющила «омбудсмен» непризнанной ДНР Дарья Морозова.
«После долгих переговоров нам все же удалось переубедить представителей Украины провести обмен до Пасхальных праздников, а также определить место его проведения. Стороны смогли договориться об обмене удерживаемыми лицами по формуле 10 на 8», — рассказала Морозова.
Напомним, что первый за два года крупный обмен удерживаемыми лицами между «республиками» Донбасса и Украиной состоялся 29 декабря 2019 года после договоренностей, достигнутых на саммите «нормандской четверки» в Париже 9 декабря. Тогда так называемые Донецкая и Луганская народные республики передали Киеву 76 человек и получили 124.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016