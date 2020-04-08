В ДНР заявили, что согласовали обмен пленными с Украиной

Обмен пленными между Донецком и Киевом пройдет до пасхальных праздников по формуле «10 на 8». Об этом, как передают российские СМИ, сооющила «омбудсмен» непризнанной ДНР Дарья Морозова.

«После долгих переговоров нам все же удалось переубедить представителей Украины провести обмен до Пасхальных праздников, а также определить место его проведения. Стороны смогли договориться об обмене удерживаемыми лицами по формуле 10 на 8», — рассказала Морозова.

Напомним, что первый за два года крупный обмен удерживаемыми лицами между «республиками» Донбасса и Украиной состоялся 29 декабря 2019 года после договоренностей, достигнутых на саммите «нормандской четверки» в Париже 9 декабря. Тогда так называемые Донецкая и Луганская народные республики передали Киеву 76 человек и получили 124.