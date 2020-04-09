Украина вводит спецпошлину в 65% на импорт угля из РФ

Специальная пошлина в размере 65% на импорт из Российской Федерации угля с рядом исключений вводится с 15 апреля, свидетельствует обнародованное на правительственном портале постановление № 261 от 18 марта.

Исключением, в частности является: уголь марки «А» (антрацит), битуминозный уголь и коксующийся уголь для металлургической промышленности, а также уголь марки «П» (постный) для производителей электрической и тепловой энергии.

Согласно тексту документа, введение специальной пошлины на импорт электрической энергии, ранее анонсированной на заседании Кабмина, документом не предусматривается.