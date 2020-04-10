Войти
На фоне коронавируса рейтинг Трампа поднялся до рекордной отметки
vox populi
На фоне коронавируса рейтинг Трампа поднялся до рекордной отметки
Зеленский предупредил, что пик заболеваемости еще впереди
официально
Зеленский предупредил, что пик заболеваемости еще впереди

Читай
бесплатно!
Разделы

Экономика

госфинансы
RSS

Депутаты хотят дать Минфину больше свободы в управлении госдолгом

349
Депутаты хотят дать Минфину больше свободы в управлении госдолгом

Предоставить Министерству финансов Украины право осуществлять сделки с государственными деривативами (ВВП-варрантами), включая их обмен, выпуск, покупку, выкуп и продажу, предлагается в доработанном бюджетным комитетом законопроекте правок в госбюджет-2020, имеющемся в распоряжении агентства «Интерфакс-Украина».

Согласно ему, одним из источников для совершения таких сделок могут быть, в виде исключения из действующих положений Бюджетного кодекса, госзаимствования сверх объемов, установленных в госбюджете для финансирования его дефицита.

«Условия таких сделок определяются Кабинетом министров», — предлагает комитет.

Он также считает необходимым временно, до конца этого года, убрать в Бюджетном кодексе ограничения на предоставление госгарантий и предельного объема госдолга.

Действующий закон о госбюджете содержит статью о предельном размере на конец этого года госдолга в 2 трлн 45,1 трлн грн и гарантированного госдолга в 318,4 млрд грн, тогда как в проекте правок предложено установить предельный размер госдолга 2 трлн 386,8 млрд грн, а также убрать ограничение в 29,3 млрд грн на госгарантии в 2020 году.

Помимо того комитет выступает за возможность давать госгарантии компаниям под весь объем выполнения долговых обязательств, привлекаемых на инвестпроекты, тогда как действующий закон о госбюджете ограничивает их 80% таких обязательств.

ВВП-варранты были выпущены в рамках реструктуризации госдолга в 2015 году взамен еврооблигаций на номинальную сумму $3,2 млрд и не являются частью госдолга страны. Платежи по ВВП-варрантам будут осуществляться ежегодно в денежной форме в долларах США в зависимости от динамики роста реального ВВП Украины в 2019-2038 гг., однако через два календарных года — то есть между 2021-м и 2040 годами.

Если прирост ВВП за год будет ниже 3% или реальный ВВП будет меньше $125,4 млрд, то выплат по бумагам не будет. В случае если прирост реального ВВП составит от 3% до 4%, выплата по бумагам составит 15% превышения показателя ВВП над 3%, а если выше 4% — то еще плюс 40% превышения показателя ВВП над 4%. Помимо этого, с 2021 по 2025 год платежи ограничены 1% ВВП.

Ориентировочно выплаты по ВВП-варрантам в 2021 году оцениваются в $40 млн.

После выпуска ВВП-варрантов в конце 2015 года они котировались по курсу около 50% номинала, после чего просели до 30%, а историческим минимумом было 28,257% в середине ноября 2016 года. Затем начался рост их котировок, и к середине апреля 2018 года в ожидании возобновления финансирования МВФ эти бумаги подорожали до локального максимума в 72,5%.

Читайте также: Украина стала меньше продавать и еще меньше покупать

Однако проблемы в переговорах с МВФ снова привели к их падению почти до 50% номинала к началу октября-2018, когда Киев, наконец, договорился с МВФ о новом транше. Новый рост этих бумаг, как и котировок еврооблигаций Украины, начался весной 2019 года с выборов президента, на которых победил Владимир Зеленский. А отметку в 100% номинала их котировки впервые преодолели в середине января этого года.

Однако связанный с эпидемией коронавируса кризис снова обвалил котировки этих бумаг, во второй половине марта они вновь опускались до 50% номинала, однако на новостях о вероятном получении Украиной крупного кредита МВФ и других МВФ эти бумаги подорожали и сейчас котируются около 76% от номинала.

госдолг, ВВП-варрант
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Пятница, 10 апреля 2020
Четверг, 9 апреля 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Виталий Шабунин
Виталий Шабунин
Глава правления Центра противодействия коррупции

Как Венедиктова сливает дела Бахматюка

Не прошло и две недели после нашего предупреждения о возможных "сливах" дел топ-корупции после назначения Ирины Венедиктов генпрокурором, как она уже упорно взялась за одно из них. Речь идет о деле "ВиЭйБи банка" аграрного миллиардера Олега Бахматюка.
Генри Киссинджер
Генри Киссинджер
государственный секретарь США (1973 - 1977)

Пандемия коронавируса навсегда изменит мировой порядок

Мы перешли от Битвы на Арденнах к миру, где растет уровень благосостояния и человеческого достоинства. Мы живем в эпохальный период. Историческая задача для руководителей стран - урегулировать кризис и одновременно построить будущее. Отказ может поджечь мир. Неудача может привести к мировой катастрофе.
Сет Годин
Сет Годин
маркетолог

Как не поддаваться панике

Паника любит компанию. Тем не менее есть практичная, эффективная и рациональная альтернатива - спокойствие. Если вы находитесь в переполненном самолете, и один из пассажиров трясется от страха из-за турбулентности, паника в конце концов утихнет. Если же таких паникеров шестеро, то вполне возможно, что в конце концов паника охватит и всех других пассажиров. Чтобы распространиться, панике нужно несколько опорных точек.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016