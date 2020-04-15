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ДТЭК Ахметова шантажирует власть ради повышения цен на электроэнергию, - Лещенко

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ДТЭК Ахметова шантажирует власть ради повышения цен на электроэнергию, - Лещенко

Компания ДТЭК Рината Ахметова 15 апреля объявила о том, что остановит свою самую крупную угледобывающую компанию «Павлоградуголь», требуя повышения цены электроэнергии минимум на 20%, иначе у властей будут проблемы с 30 тысячами шахтеров.

Об этом в своем Телеграм-канале написал экс-нардеп Сергей Лещенко.

«Они остановили это предприятие максимально публично и медийно, создавая политическое давление. План „Крепость 2020“, если помните аналог из прошлого», — пишет Лещенко.

По его слвоам, в последнее время холдинг ДТЭК, перемежовывая лоббизм и шантаж, смог добиться выгодных для себя решений. Сначала был запрещен импорт электроэнергии из России и Беларуси по двухсторонним договорам, потом — любой импорт электроэнергии из этих стран. Хотя его доля составляла всего 0,2%, наличие внешнего ресурса сбивало монопольную цену Ахметова.

«Проблема в том, что после каждого шага навстречу ДТЭК Ахметова, тот требует все новых решений в свою пользу. А за всем этим наблюдает Коломойский и другие олигархи, которые тоже формируют свои аппетиты. А в конце этой „пищевой“ цепочки — покупка дворца короля Лепольда II на мысе Ферра, самой дорогой квартиры в Лондоне, шале „Панда“ в Куршевеле и виллы писателя Сомерсета Моэма», — пишет Лещенко.

Напомним, 15 апреля гендиректор энергохолдинга ДТЭК Максим Тимченко объявил о выведении в простой минимумм на две недели крупнейшего угледобывающего предприятия «ДТЭК Павлоградуголь» с 20 апреля.

Причиной выхода в простой Тимченко назвал «системный кризис в энергетике», вызванный падением потребления электроэнергии, ростом «зленой» энергетики и импортом электроэнергии из РФ и Беларуси.

Напомним, в конце марта энергохолдинг «ДТЭК Энерго» объявил о выведении в простой шахты «ДТЭК Добропольеуголь», шахты «Белозерская» и обогатительной фабрики «Октябрьская» в связи с отсутствием спроса на уголь. Тогда в ДТЭК уточнили, что речь идет об около 6,5 тыс. из 8 тысяч сотрудников трех предприятий.

При этом в последние недели Кабмин и НКРЭКУ ввели запретительные пошлины на энергетический уголь из Росиии и запрет на импорт электроэнергии из РФ и Беларуси, чего требовал холдинг Ахметова.

Согласно данным неаудированной отчетности компании, «ДТЭК Энерго» Рината Ахметова в 2019 году сократила чистую прибыль в 1,9 раза (на 2,29 млрд грн) по сравнению с 2018 годом — до 2,55 млрд грн.

При этом прибыль «ДТЭК Павлоградуголь» в 2019 году составила 6,72 млрд грн, что на 11% выше, чем в 2018 году.

Холдинг «ДТЭК Энерго» включает в себя бизнес угольных шахт и угольных электростанций и принадлежит Ринату Ахметову, который летом прошлого года купил раскошную виллу во Франции за 200 млн евро.

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Осенью прошлого года «ДТЭК Энерго» объявил о вынужденном простое ТЭС и анонсировал возможное увольнение шахтеров на своих шахтах. ДТЭК контролирует около 90% добычи всего украинского угля и около 75% украинских станций тепловой генерации. В конце прошлого года компания ДТЭК инициировала закрытия импорта электроэнергии и угля.

ДТЭК, Сергей Лещенко, Павлоградуголь
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