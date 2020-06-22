Лещенко опубликовал секретные документы ДТЭК

Сергей Лещенко в своем Телеграм-канале опубликовал секретные документы из офиса компании Рината Ахметова ДТЭК под названием «Мероприятия по корректировке регуляторной среды».

«Желание Рината Ахметова переписать правила энергорынка под себя ни для кого не секрет. Но я впервые публикую оригинал документов из офиса ДТЕК, — пишет Лещенко.

Буквально на этой неделе и.о. министра энергетики Буславец удовлетворила ещё одно желание Ахметова, и запретила производство электроэнергии из газа. Коммерческий интерес в том, чтобы все покупали уголь, а 90% угля добывает компания ДТЕК, которая продаёт его по ценам намного выше мировых».

Сергей Лещенко отмечает, что за последние месяцы компания ДТЕК успела добиться целый ряд решений, чтобы устранить конкурентов с рынка.

1. Полный запрет импорта электроэнергии, даже из Беларуси.

2. Пошлина на импорт угля марки Г в размере аж 65%.

3. Остановка трёх блоков АЭС.

4. Запрет Энергоатому проводить аукционы для продажи э/э по двухсторонним договорам.

5. Запрет тепловым электростанциям использовать газ для производства электроэнергии (теперь только уголь).

«Все эти действия направлены на передел рынка в интересах ДТЕК Ахметова, у которого 70% мощностей теплоэлектростанций и 90% добычи угля, но которые проигрывают конкуренцию на рынке. Именно для ограничения конкуренции на рынке политическими решениями Ахметову и нужны лояльные и послушные чиновники, без этого его энергетический бизнес — банкрот. Теперь Ахметов сможет продавать дополнительных 0,5 млн тон угля в месяц. А это позволит ему заработать дополнительную чистую прибыль более 300 млн грн в месяц или 3,6 млрд грн в год», — резюмирует Лещенко.

Ранее народный депутат Анна Скороход заявила о том, что поднятие тарифов на электроэнергию для населения планируется в интересах компании ДТЭК.