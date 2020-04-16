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Решать финансовые проблемы коммерческой компании путем шантажа правительства недопустимо, - политолог

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Решать финансовые проблемы коммерческой компании путем шантажа правительства недопустимо, - политолог

Остановка работы самой большой в стране угледобывающей компании в условиях карантина и сложной социально-экономической ситуации выглядит как шантаж со стороны ДТЭК. Ведь остановка подана не как следствие резкого снижения в Украине спроса на электроэнергию из-за карантина, а связана с требованием поднять цены на электроэнергию. Именно поэтому это выглядит как шантаж. Об этом заявил политолог Владимир Фесенко, комментируя заявление ДТЭК о намерении остановить шахты угледобывающей компании «Павлоградуголь».

«Для чего они это делают? Как минимум, есть сугубо экономический интерес- воспользоваться ситуацией в стране, и заставить правительство пойти на реализацию интересов ДТЭК. Я не исключаю, что у этой компании есть определенные финансовые проблемы, о сейчас у всех экономические проблемы, и решать их путем шантажа недопустимо» — отметил политолог.

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«Помимо экономического, здесь может быть и политический интерес — попытка продвинуть свою кандидатуру на должность министра энергетики. По сути, это классический лоббизм, но в недопустимых формах. Думаю, руководство страны, правительство и, возможно, офис президента должны провести переговоры, и дать понять, что решать финансовые проблемы коммерческой компании путем шантажа правительства недопустимо», — резюмировал Владимир Фесенко.

ДТЭК, Владимир Фесенко, Павлоградуголь
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