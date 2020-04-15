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Обмен пленными состоится в четверг или пятницу

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Обмен пленными состоится в четверг или пятницу

Украинская сторона ожидает и делает всё для проведения очередного этапа взаимного освобождения удерживаемых лиц между Украиной и ОРДЛО в два ближайших рабочих дня перед Пасхальными праздниками, отмечает вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, представитель Украины в политической подгруппе ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе Алексей Резников.

«У нас есть сегодня более четкая уверенность, что это произойдет до Пасхи, в течение двух следующих рабочих дней — четверга и пятницы. Мы дуем на воду, и надеемся, что он произойдет до Пасхальных праздников, в эти рабочие дни. Мы стараемся максимально ускориться, сделать то, что зависит от нас, и будем готовы», — сообщил он в блиц-интервью агентству «Интерфакс-Украина» в среду.

Резников отметил, что основания для сдержанного оптимизма дает заявление спецпредставителя председателя ОБСЕ в ТКГ Хайди Грау о том, что все стороны этого процесса дали ей подтверждение, что основные базовые моменты, о которых договорились на последнем заседании ТКГ, были достигнуты.

«Передовая группа работает там уже два дня, в частности, мой заместитель. Он лично проверил места обсервации, куда наших граждан повезут после обмена на 14 дней. Там они будут обеспечены уходом, медицинским контролем, питанием, одеждой и средствами связи для общения с родными и близкими хотя бы по видеосвязи», — рассказал он.

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По его словам, скорее всего, обмен удерживаемыми лицами произойдет в двух местах, поскольку даже между двумя неподконтрольными сегодня украинской власти временно оккупированными территориями Луганской и Донецкой области также есть внутренний кордон из-за пандемии коронавируса. «Поэтому это будет в двух точках. Сейчас логистически это определяется, согласовывается», — указал Резников.

Донбасс, Алексей Резников, обмен пленными
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