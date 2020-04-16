Украина и ДНР обменялись пленными

На Донбассе состоялся первый в этом году обмен пленными между Киевом и самопровозглашенной Донецкой народной республикой. Об этом сообщают ТАСС и Донецкое агентство новостей, подконтрольное сепаратистам. Процедура прошла в районе пропускного пункта «Майорск» под Горловкой.
«Подготовка к обмену проходила в рамках работы Контактной группы», — пояснил журналистам представитель России в Контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов
Киев и Донбасс договорились об обмене 8 апреля: согласно договоренностям, ДНР отдаст Украине восемь человек, а заберет десять. «Интерфакс» со ссылкой на аппарат «омбудсмена ДНР» сообщает, что формулу обмена скорректировали в последний момент, и Киеву решили отдать девять украинцев в обмен на 11 жителей самопровозглашенной республики.
Как пишет Донецкое агентство новостей, 16 апреля также может пройти обмен между Украиной и самопровозглашенной Луганской народной республикой. ЛНР должна отдать Киеву 11 человек и забрать восемь.
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