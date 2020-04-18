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День рождения Елизаветы II могут впервые отметить без салюта

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День рождения Елизаветы II могут впервые отметить без салюта

Королева Великобритании Елизавета II попросила отменить торжественный орудийный салют в честь своего 94-го дня рождения, передает BBC со ссылкой на правительственного чиновника. Информацию подтвердил источник Daily Mail в Букингемском дворце.

В этом году из-за пандемии коронавируса королева ограничится символическим празднованием в кругу семьи. Торжественный салют Елизавета II посчитала неуместным жестом на фоне трагических событий, рассказали собеседники. Королева также выложит традиционный пост в социальных сетях по случаю своего дня рождения.

Елизавета II родилась 21 апреля 1926 года. Традиционно день рождения монарха отмечается во вторую субботу июня и считается национальным праздником, который сопровождается торжественными мероприятиями.

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Ранее королева выступила с обращением к народу Великобритании в связи с угрозой коронавируса. Это было пятое внеплановое обращение за всю историю правления Елизаветы II. В своей речи она напомнила об исторических самодисциплине и решимости жителей страны и закончила обращение словами из песни времен Второй мировой войны We'll meet again («Мы встретимся снова»).

В Великобритании, по данным Минздрава, обнаружили 114 217 заболевших коронавирусной инфекцией. Из них 15 644 человека умерли.

Елизавета II, коронавирус
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