В Житомирской области еще не локализированы 4 очага пожаров

По состоянию на 7.00 19 апреля силами ГСЧС оказывается помощь работникам лесхозов на территории 4 лесных хозяйств Житомирской области (ГП «Овручское ЛГ», «Овручское СЛГ», «Словечанское ЛГ» и «Словечанский лесхоз АПК») по тушению отдельных очагов тления травяного настила, пеньков и древесины.

«Остается 9 очагов горения, из которых 5 локализованы, а на 4 очагах продолжаются работы по ограничению их распространения», — сказано в утренней сводке на сайте ведомства в воскресенье.

К тушению привлечены 960 чел. и 156 ед. техники, из них от ГСЧС 185 чел. л/с и 43 ед. техники, в том числе три самолета АН-32П, которыми 18 апреля осуществлен 21 сброс (168 тонн воды).