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В Минздраве винят Вербное воскресенье в росте заболеваемости COVID-19

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В Минздраве винят Вербное воскресенье в росте заболеваемости COVID-19

Посещение церквей в Вербное воскресенье (12 апреля) стало одной из причин роста заболеваемости COVID-19 в Украине, сообщил министр здравоохранения страны Максим Степанов.

«Рост выявленных заболеваний за предыдущие дни обусловлен, в том числе, тем, что, к сожалению, мало кто придерживался наших рекомендаций относительно того, чтобы остаться дома на Вербное воскресенье и не посещать богослужений», — сказал он на брифинге в воскресенье.

Степанов отметил, что рост проявлений заболевания «были на 4-5 день после того, как люди инфицировались, мы сразу увидели рост заболеваемости COVID-19».

В то же время, Степанов отметил, что еще одной причиной роста выявленных случаев стало существенное увеличение количества тестирований методом ПЦР.

«За 10 дней было около 1000 ПЦР-тестирований, сейчас около 5 тыс. Поэтому мы выявляем больше людей с коронавирусом», — сказал он.

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Степанов сообщил, что за прошедшие сутки, 18 апреля, было проведено 4695 ПЦР-тестов, выявлено 343 случая COVID-19 заболевания, в том числе 26 детей и 53 медработника. Были госпитализированы 97 человек, зафиксированы 8 летальных случаев, 72 выздоровели, в том числе один ребенок и 12 медработников.

Максим Степанов, коронавирус
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