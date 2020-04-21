В ВОЗ призывают не спешить со снятием ограничений из-за коронавируса

Снятие ограничений, введенных для борьбы с коронавирусом, должно быть постепенным, иначе не исключен риск повторных вспышек заболевания. Об этом сообщил региональный директор ВОЗ в странах западной части Тихого океана Такеши Касай, передает Reuters.

По его словам, пока ни одна страна не застрахована от новой вспышки заболевания. Потому правительства, которые рассматривают возможность снятия ограничений, должны приступать к этому осторожно и поэтапно.

Директор заявил, что ограничительные меры оказались эффективны для борьбы с пандемией, и общество должно приспособиться жить в новых условиях, пока не будет создана вакцина или найдено достаточно эффективное лечение от коронавируса.

Такеши Касай также отметил, что угроза коронавируса не должна нарушить вакцинацию от других болезней, в том числе, от полиомиелита, кори и краснухи. В противном случае, страны западной части Тихого океана попадут в новый кризис с и так перегруженной системой здравоохранения.

Всего в мире на 21 апреля число зараженных коронавирусом превысило 2,31 млн человек. Умерли 157,8 тыс. заболевших.