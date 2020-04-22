Цена нефти Brent рухнула до уровня 1999 года

Стоимость барреля нефти марки Brent опустилась ниже $16, свидетельствуют данные торгов на бирже в Лондоне. На минимуме в 7:30 по Киеву она снижалась до $15,99.

Последний раз баррель Brent торговался дешевле $16 в 1999 году. В XXI веке его минимальная цена в ходе торгов была зафиксирована 19 ноября 2001 года — $16,65.

Ситуация на бирже начала резко меняться около 06:00. До того времени баррель Brent торговался в диапазоне $18,5–19, затем началось стремительное падение. При этом на рынке отмечается сильная волатильность. Спустя несколько минут после достижения минимальной отметки баррель подорожал более чем на доллар, превысив показатель $17. Однако затем котировки вновь пошли вниз. По состоянию на 08:24 баррель Brent стоил уже $16,2.

Похожим образом развивается ситуация и в США, где стоимость июньских контрактов на техасскую WTI сначала стабилизировалась в районе $13,75, а затем стала стремительно снижаться. По состоянию на 07:28 баррель этой нефти стоил $10,34. На минимуме стоимостью июньского контракта достигла $10,28.

Накануне цены на нефть марки WTI впервые в истории достигли отрицательных значений: при закрытии торгов стоимость барреля с поставкой в мае достигла отметки минус $37,63 за баррель.