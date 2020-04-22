Цена российской нефти упала ниже $12 за баррель

Российский сорт нефти Urals в Северо-Западной Европе подешевел на $5,92 — до $11,59 за баррель, сообщило агентство Argus. Цена определена на условиях поставки cif (Cost, Insurance and Freight, в итоговую цену включены расходы на фрахт до порта назначения и страхование груза, которые берет на себя продавец) в Роттердам. Дешевле российская нефть стоила 1 апреля — $10,54 за баррель (cif Роттердам), что стало минимальным значением с марта 1999 года.
На условиях поставки в Средиземноморье российская нефть стоит $12,09 за баррель, цена упала на $5,17. Это стало минимальным значением с марта 1999 года, когда цена опускалась до $11,74 за баррель.
Утром 22 апреля сильным колебаниям подверглась цена на нефть эталонного сорта Brent — она опускалась ниже $16 за баррель, вернувшись к значениям 1999 года. В XXI веке его минимальная цена в ходе торгов в Лондоне была зафиксирована 19 ноября 2001 года — $16,65.
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