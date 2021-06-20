До конца года все госсервисы обещают перевести в электронный формат

Кабинет министров Украины продолжает активную работу по цифровизации государственных услуг, поскольку президент Владимир Зеленский поставил перед правительством задачу завершить этот процесс до конца текущего года, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

«Украина стала еще на шаг ближе к режиму «без бумаги». Президент Владимир Зеленский поставил задачу уже в этом году перевести весь государственный сервис в электронную систему, чтобы ни одно учреждение не смогло требовать бумажную справку у украинцев. На этой неделе Верховная Рада приняла в первом чтении соответствующий законопроект. Правительство продолжает активную работу над цифровизацией государственных услуг, чтобы любой документ или справку можно было получить в «Дії», — написал Шмыгаль в Фейсбуке в воскресенье.