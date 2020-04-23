Маск раскритиковал планы Трампа оказать финансовую помощь нефтяникам

Глава Tesla Илон Маск подверг критике планы администрации президента США Дональда Трампа оказать помощь нефтяным компаниям, которые пострадали из-за падения мировых цен в результате пандемии коронавируса.
Свою позицию Маск высказал в Twitter, отвечая на вопрос одного из подписчиков. Последний усомнился в необходимости выделять бюджетные средства на поддержку нефтяной отрасли. «Да, не лучший способ расходовать деньги», — ответил Маск.
Бизнесмен также отметил, что «вопросы вызывают большинство пунктов, на которые выделяются деньги, но нефтегазовая отрасль — это отдельный вопрос».
Как отмечает издание Business Insider, комментарий Маска появился после того, как президент Трамп дал указание своей администрации оказать помощь нефтяным компаниям, которые оказались в кризисе после значительного сокращения котировок на фондовых площадках.
При этом указывается, что Маск будет включен в число людей, которые будут давать советы Трампу касательно путей восстановления американской экономики после пандемии. Помимо него консультировать Белый дом будут CEO Apple Тим Кук, CEO JP Morgan Chase Джейми Даймон, а также миллиардер Марк Кьюбан.
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