Нацбанк снизил учетную ставку

Правление Национального банка Украины решило с 24 апреля понизить учетную ставку с 10% до 8% годовых, говорится в сообщении центробанка в четверг.
«В комплексе с другими мерами, принятыми Национальным банком, в частности по расширению инструментария для поддержания ликвидности банков и введением банками льготных условий для заемщиков, это даст экономике стимул, необходимый для поддержания населения и бизнеса в эти сложные времена и быстрого восстановления деловой активности после завершения карантина», — отмечается в релизе.
Согласно ему, на конец 2020 года прогноз учетной ставки сохранен на уровне 7%.
«Оценивая возможную скорость движения до этой отметки, Национальный банк будет учитывать ход переговоров с МВФ, развитие ситуации с коронавирусом и темпы свертывания карантинных мероприятий, а также антикризисные меры правительств и центральных банков других стран», — говорится в сообщении.
Согласно ему, НБУ не исключает возможности и большего смягчения монетарной политики в этом году в том случае, если сокращение потребительского спроса из-за карантинных мер и ослабление деловой активности будут существеннее давить на инфляцию в сторону ее снижения, чем ожидается сейчас.
Как сообщалось, правление НБУ решило с 31 января этого года понизить учетную ставку с 13,5% до 11% годовых.
После этого правление регулятора с 13 марта понизило учетную ставку ещё на 1 процентный пункт — до 10% годовых.
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