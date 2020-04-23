Иранские военные получили приказ атаковать корабли США в случае конфликта

Иран уничтожит американские военные корабли, угрожающие безопасности страны, заявил командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Хосейн Салами, передает Reuters.
С таким обращением он выступил на следующий день, после того как президент США Дональд Трамп приказал открывать огонь по иранским кораблям, если те будут преследовать американские.
«Я приказал нашим ВМС уничтожить любые американские террористические силы в Персидском заливе, которые угрожают безопасности военных или невоенных кораблей Ирана», — пригрозил Салами. Он отметил, что безопасность залива является одним из стратегических приоритетов Ирана.
22 апреля Трамп заявил, что распорядился открывать огонь по иранским патрульным катерам, если они будут преследовать американские корабли. Позднее он выложил в Twitter видео одного из инцидентов, когда иранские патрульные суда приблизились к американскому военному кораблю. «Сонный Джо (Джо Байден, возможный соперник Трампа на президентских выборах от демократов. — Ред.) считает, что это нормально. Я — нет!» — заявил Трамп.
Об опасном приближении 11 иранских военных кораблей к кораблям ВМС США американские военные сообщили 15 апреля. Как указывалось в их сообщении, иранские корабли приближались к американским на расстояние до десяти ярдов (9 м).
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