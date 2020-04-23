Зеленский рассказал о плане выхода из карантина

Президент Владимир Зеленский назвал условия для плавного выхода страны из карантина и анонсировал вскоре представление премьер-министром соответствующего сценария.
Об этом президент сказал в видеообращении, обнародованном в Facebook.
«Я поддерживаю решение украинского правительства продлить карантин до 11 мая. Это верный шаг, основанный на аналитике Национальной академии наук и Министерства здравоохранения. У нас есть четкий план выхода из карантина. Вскоре Премьер-министр озвучит детальный сценарий из пяти этапов выхода из карантина», — сообщил Зеленский.
По словам главы государства, плавный выход из карантина начнется из двух ключевых условий.
«Первое: в течение 10-ти дней процент выявленных заболеваний не меняется или остается в пределах 5%. Второе условие: больницы заполнены пациентами с COVID менее чем наполовину», — сказал Зеленский.
Президент подчеркнул, что «спешка в вопросе жизни и здоровья нации может быть фатальной».
«Дорогие граждане! Мы все с нетерпением действительно ждем того момента, когда сможем вернуться к обычному ритму жизни, сможем свободно ходить на работу, в парки, кинотеатры и рестораны. Но спешка в вопросе жизни и здоровья нации может быть фатальной. Поэтому еще немного терпения и самодисциплины. Продолжаем следить за развитием ситуации и, самое главное, сохраняем спокойствие», — призвал Зеленский.
Как сообщалось, в Украине с 12 марта 2020 года введен карантин в связи с противодействием распространению коронавирусной инфекции COVID-19. Кабинет министров 22 апреля принял решение продлить действие карантина до 11 мая 2020 года.
По состоянию на утро 23 апреля в Украине зафиксировано 7170 случаев COVID-19, 578 новых за сутки. В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 187 человек. Выздоровели 504 человека.
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Какое жизнь и здоровье нации, уже завтра жрать нечего, будим пухнуть от голода, а потом вымирать. Останутся одни олигархи. А халуи ....... . кто потом будет горшки выносить?