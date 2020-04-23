Экономика еврозоны может упасть на 15% из-за коронавируса

Председатель Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард предупредила лидеров Евросоюза, что экономика еврозоны может сократиться на 15% в результате пандемии коронавируса, отметив, что принимаемые властями меры являются недостаточными и запоздалыми, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Лагард выступила на саммите глав государств и правительств Европейского союза, который в четверг проходит в формате видеоконференции. В ходе встречи лидеры стран ЕС обсуждают проблемы преодоления социальных и экономических последствий кризиса COVID-19.

По словам одного из собеседников Bloomberg, говорившего на условиях анонимности, 15%-ный спад ВВП, о котором сообщила Лагард, является наихудшим сценарием для экономики региона. При этом глава ЕЦБ сказала, что в своих оценках исходит из того, что объем производства сократится на 9% в этом году.

Ранее по поручению глав 27 стран союза председатель Евросовета Шарль Мишель и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен разработали и представили дорожную карту выхода из кризиса пандемии коронавируса и дорожную карту восстановления.

На предыдущей виртуальной встрече главы государств и правительств поручили министрам финансов Еврогруппы представить предложения по преодолению социально-экономических последствий кризиса COVID-19. Еврогруппа согласовала 9 апреля пакет на сумму 540 млрд евро с тремя страховочными программами: для государств, частных предприятий и для защиты занятости.

Председатель Евросовета Шарль Мишель ранее подчеркнул необходимость того, чтобы эти инициативы заработали к 1 июня.

Канцлер Германии Ангела Меркель, обратившаяся к коллегам после Лагард, пообещала поддержать крупный пакет стимулирующих мер для помощи странам Евросоюза.