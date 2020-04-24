Почти 10 процентов заболевших коронавирусом в Киеве – медики

Среди заболевших COVID-19 в Киеве почти 10 процентов — медики: врачи, медсестры, младший медицинский персонал, всего — 111 человек, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
«Я хочу поблагодарить наших врачей, которые спасают здоровье и жизни киевлян. Ежедневно они, рискуя собой, выходят на бой с невидимым врагом. Почти 10 процентов из тех, кто заболел в Киеве, — это медики: врачи, медсестры, младший медицинский персонал », - сказал Кличко во время онлайн пресс-конференции в пятницу.
Так, по его словам, на коронавирус заразились 111 медиков, 16 из них — лечатся в стационарах.
Мэр также сообщил, что в целом, на сегодняшний день в стационарах столичных медучреждений лечатся 217 больных коронавирусом. 39 взрослых — в тяжелом состоянии. Двое из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Еще 57 человек находятся в больницах с подозрением на COVID-19.
Кличко напомнил, что в столице подготовлены уже 14 больниц первой и второй волны для приема больных коронавирус. Это — более 1700 коек. Также в больницах столицы сегодня 400 аппаратов искусственной вентиляции легких.
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