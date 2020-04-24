Глава Минюста считает, что «банковский» закон на 99% не даст вернуть Приват Коломойскому

Если Верховная Рада примет законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности» (№ 2571-д) во втором чтении, то возвращение ПриватБанка Игорю Коломойскому на 99% будет невозможно.

Об этом в эфире Радио НВ сказал министр юстиции Денис Малюська, отвечая на вопрос, есть ли сейчас правовые основания для возвращения ПриватБанка Игорю Коломойскому.

«Теоретически, очень теоретически, при определенном составе обстоятельств по нескольким решениям судов, крайне маловероятно. Но сейчас это теоретически возможно. Если будет принят законопроект, который сейчас рассматривается в парламенте, принятый в первом чтении, и сейчас находится на рассмотрении в комитете, такое возвращение будет на 99% невозможно», — ответил Малюська.

Он объяснил, что оставляет 1%, поскольку «прогарантировать, что завтра какой-то судья не потеряет здравый смысл и не вынесет какую-то ерунду, которую потом отменят, я тоже не хочу».

«То есть, ПриватБанк не вернется Коломойскому. Но если честно, я даже не совсем уверен, надо ли это ему, добивается ли он этого», — сказал министр.

Как сообщалось, ПриватБанк был национализирован в декабре 2016 года. Государство докапитализировало его на 155 млрд грн.

Окружной админсуд Киева 18 апреля 2019 года признал национализацию банка незаконной.

Верховная Рада на внеочередном заседании 30 марта приняла в первом чтении законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности» (№ 2571-д) и сократила сроки подготовки его ко второму чтению. Закон, в частности, сделает невозможным отмену решения НБУ о национализации/ликвидации банков и возвращении несправедливой компенсации из госбюджета их предыдущим владельцам.

Принятие этого законопроекта — одно из двух главных условий Международного валютного фонда для получения Украиной помощи. Второе условие — принятие закона о рынке земли.