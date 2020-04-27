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Заместителю Кличко грозит до пяти лет тюрьмы

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Заместителю Кличко грозит до пяти лет тюрьмы

Следователи столичной полиции начали досудебное расследование в отношении заместителя председателя Киевской городской государственной администрации, который ударил полицейского.

Об этом информирует отдел коммуникации полиции Киева.

«Следственный отдел Соломенского управления полиции начал уголовное производство по ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Правонарушителю грозит до пяти лет заключения», — говорится в сообщении.

В полиции сообщили, что в воскресенье, 26 апреля, в дежурную часть поступило сообщение от патрульного полицейского о том, что при исполнении служебных обязанностей его ударил неизвестный мужчина.

На вызов прибыла следственно-оперативная группа райуправления милиции для установления всех обстоятельств происшествия.

Выяснилось, что в ходе отработки территории района патрульные остановили авто, поскольку водитель не включил фары в темное время суток.

Во время общения патрульные заподозрили, что женщина управляет автомобилем в состоянии опьянения, однако от прохождения теста на драгере она отказалась.

Полицейские составили на правонарушительницу админпротокол по ст. 130 (управление транспортными средствами или судами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения, или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих их внимание и скорость реакции) КоАП.

«При оформлении админматериалов из машины вышел нетрезвый пассажир, который агрессивно вел себя и после неоднократных замечаний начал угрожать патрульном и ударил его. Как выяснилось позже, злоумышленник — заместитель председателя Киевской городской государственной администрации», — отметили в полиции.

Уточняется, что правоохранителя доставили в медучреждение для оказания необходимой помощи.

Фигуранта задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

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Со своей стороны глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко подчеркнул, что каждый, кто не выполняет законных требований полицейских, будет отвечать перед законом независимо от статуса и должности.

«Каждый, кто не выполняет законных требований полицейских, независимо от статуса и должности, будет отвечать перед законом. Угроза или насилие в отношении работников правоохранительного органа при исполнении служебных обязанностей, вмешательство в их работу и невыполнение законных требований полицейских — это уголовно наказуемые деяния. При этом все равны перед законом. Спасибо полицейским за службу», — сказал глава Нацполиции.

Как сообщалось в СМИ, заместителя председателя КГГА Владимира Слончака задержали за нападение на полицейского в центре Киева.

КГГА, Владимир Слончак
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