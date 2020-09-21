Суд признал экс-заместителя главы КГГА Владимира Слончака невиновным

Киевский апелляционный суд снял все ограничительные меры, тем самым признав невиновным экс-заместителя Главы КМДА Владимира Слончака по нашумевшему делу об инциденте, произошедшему в Киеве в конце апреля этого года.
Соответствующее решение принято Коллегией судьей судебной палаты по рассмотрению криминальных дел Киевского апелляционного суда.
По словам самого Владимира Слончака, дело против него было изначально спровоцировано и раздуто искусственно.
«Своим решением суд подтвердил мою невиновность, на чем я настаивал изначально. В этом деле я стал жертвой политический интриг, ситуация была раздута искусственно для того, чтоб скомпрометировать мое тогдашнее руководство. Я рад, что ситуация движется к логическому завершению, сделан очень важный шаг», - отметил Владимир Слончак.
По его словам, его поведение во время произошедшего действительно было несколько несдержанным, но не более.
«Я повел себя эмоционально и хочу принести свои извинения людям, которых эта ситуация задела косвенно. В то же время подчеркиваю, что дорожу своей честью и репутацией, а значит, буду бороться до конца, чтобы мое имя не было опорочено из-за чьих-то политических амбиций», - подчеркнул Владимир Слончак.
Напомним, вечером 26 апреля в Киеве произошел инцидент с участием экс-заместителя председателя Киевской городской государственной администрации Владимиром Слончаком, в результате которого последний был задержан. Итогом скандального задержания стало отстранение Слончака от должности заместителя городского главы по вопросам осуществления самоуправленческих полномочий.
Также Слончак был председателем Комиссии по проверке информации по объектам строительства, которые вызывают общественный резонанс в Киеве, которая только за 2019 г. признала 15 объектов строительства незаконными "с последующей отменой документов разрешительного характера и обращениями в правоохранительные и контролирующие органы".
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